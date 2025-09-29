Ön otopsi raporu ortaya çıktı: Güllü’nün ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor!

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından yapılan otopsinin ön raporunda, sanatçının vücudunda yüksekten düşmeye bağlı çok sayıda kırık ve iç kanama olduğu, darp veya cebire dayalı herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Olayın seyri

Edinilen bilgilere göre, Güllü ölümünden önce evinde kızı Tüyan Ülkem ve kızının arkadaşıyla birlikteydi.

Gece saatlerinde eğlendikleri sırada sanatçının açık pencereden oynayarak dışarıya yaklaştığı, dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten beton zemine düştüğü ifade edildi.

Pencerenin, “parapet” denilen teras duvarının üzerine yapılmış, korkuluksuz ve alçak bir yapı olması dikkati çekti.

Şüpheli çığlık ve iddialar

Olay gecesi kaydedilen düşük kaliteli ses kayıtlarında, Güllü’nün kızının “Annemi atmış” şeklinde bağırdığı iddiaları sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Ancak güvenlik kameraları ve otopsi raporları bu yönde bir bulguyu desteklemedi.

Soruşturma devam ediyor

Sanatçının kısa süre önce evine şifreli kapı taktırmış olması, soruşturmada farklı ihtimalleri de gündeme getirdi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar ölümün intihar veya cinayet olduğuna dair somut bir kanıt bulunmadı.

Olayın kesin nedeni, Cumhuriyet Savcılığı’nın yönettiği kapsamlı soruşturmanın ardından netlik kazanacak.