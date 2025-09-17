Önce özür dilettiler sonra çocuklarının gözü önünde tokatladılar: Türkiye’nin konuştuğu baba sessizliğini bozdu!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çocuklarını okula götüren baba, sokakta hız yapan sürücüyü uyarmak isterken saldırıya uğradı.

Çocuklarının gözleri önünde yaşanan darp olayı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Türkiye’nin gündemine oturan olayın ardından baba Ö.K. ilk kez konuştu.

“Benden zorla özür dilettiler”

Olay anını anlatan Ö.K., yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Bir jip üzerimize doğru geldi, çocuklar korktu. ‘Yavaş ol’ dedim. 50 metre ileriden geri dönüp yanıma geldi, hakaretler etti. Kardeşi de bana vurdu. Ardından üzerime yürüyerek ‘Özür dile’ dedi. Ben haklıydım, özür dilememem gerekiyordu ama çocuklarım çok korktuğu için kötü bir şey olmasın diye özür diledim.”

Ancak olay bununla da bitmedi. Ö.K., özür dilemesine rağmen darbedildiğini söyledi:

“Tam özür diledim, yine de tokat attı. Çocuklarımın önünde bana hakaret etti. Onları korkutmamak için sakin kalmaya çalıştım ama çocuklarım hâlâ olayın etkisinde.”

“Çocuklarım okula gitmek istemiyor”

Yaşadığı olayın aileyi derinden etkilediğini belirten baba, çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu ifade etti:

“Oğlum her sabah ağlayarak ‘Baba okula gitmek istemiyorum’ diyor. Öğretmenler sağ olsun ilgileniyor ama çocuklar sürekli bana, ‘Baba o adam sana neden vurdu?’ diye soruyor. Geceleri de huzursuz uyuyorlar.”

“Küfür etmedim, sadece yavaş ol dedim”

Ö.K., saldırganın ileri sürdüğü iddiaları reddederek, “Ne küfür ettim, ne hakaret. Sadece ‘yavaş ol, çocuklar var’ dedim. Arabasında çocuk var diyormuş ama görüntülerde yalnızdı. Yalan söylüyor. Ben kimseyle husumeti olmayan biriyim” ifadelerini kullandı.