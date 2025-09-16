Orman sınırı mağduru aileden ilginç çözüm: Yıkım kararı çıkan evini 150 metre ilerideki arsasına taşıdı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Kızılgüney Mahallesi’nde yaşayan Hasan Karateke, 7 yıl önce inşa ettiği evin orman sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle yıkım kararıyla karşı karşıya kaldı. Çözüm arayan Karateke, ray sistemi kurarak 30 tonluk evini iş makineleri yardımıyla 150 metre öteye taşıdı.

“Fatih Sultan Mehmet’ten ilham aldım”

Taşıma maliyetinin 250 bin TL olduğunu söyleyen Karateke, “Evi yıkıp yeniden yapsaydım 1,5 milyon TL’ye mal olacaktı. 1 milyon 250 bin lira kârdayım. Fatih Sultan Mehmet’in gemileri karadan yürütmesinden ilham aldım” dedi.

Zorlu taşıma süreci

Üç gün süren taşıma işleminde evin altına raylar döşendi, elektrik direkleri destek olarak kullanıldı. Karateke, “Direkler kırıldı, ipler koptu ama yılmadık. Son 30 metreyi de tamamladık. Şimdi evimiz yeni yerinde, sapasağlam” ifadelerini kullandı.

Taşıma sırasında en büyük zorluğun sıcak hava ve eşek arıları olduğunu söyleyen Karateke, “Bir arı kulağımı, biri de parmağımı soktu. Kepçenin içine yuva yapmışlardı” dedi.

“Bu iş bir ekip işiydi”

Bir yıldır hazırlık yaptığını anlatan Karateke, kaynak ustası Musa İnci ve kuzeni Caner’e teşekkür ederek, “Onların emeği çok büyük, bu iş ekip işi” diye konuştu.

Bölgesel mağduriyet

Karateke, yalnızca kendisinin değil bölgede yüzlerce ailenin benzer sorunlar yaşadığını belirterek, “Babam 1960’tan beri bu arazileri ekiyor. Yıllarca tarım yapılan topraklar bugün orman ilan edildi. Sınır hataları yüzünden insanlar mağdur oluyor. Yetkililerden adil bir düzenleme bekliyoruz” dedi.

“Şimdi bahçeyi düzenliyoruz”

Evini taşıdıktan sonra bahçe ve çevre düzenlemesine başladıklarını söyleyen Karateke, “En zor kısmı atlattık. Birkaç haftaya kadar her şey yerli yerinde olacak” ifadelerini kullandı.