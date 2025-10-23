Oyuncu Ufuk Bayraktar 'haraç davası' ile hakım karşısına çıkıyor

Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında, Beyoğlu’nda bir işletmeye giderek “koruma” adı altında para istediği, talebin reddedilmesi üzerine işletme sahibine saldırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Bayraktar’ın, işletme sahibine “Seni burada barındırmayacağım, görürsün” diyerek yumrukla saldırdığı ileri sürüldü.

Oyuncunun yargılanmasına 14 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

“Mahallemizin gençleri burayı korusun” iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Ahmet P. ile şüpheliler Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş yer aldı.

Belgelere göre, şüpheliler Ahmet P.’ye ait işletmeye giderek bir süre oturdu. Daha sonra Bayraktar’ın, işletme sahibine telefon ekranında “Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız” yazısını göstererek,

“Mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira verin. Ben onlar para kazansın diye söylüyorum” dediği iddia edildi.

İddianamede, işletme sahibinin bu talebi reddetmesi üzerine Bayraktar’ın önce ücreti haftalık 10 bin liraya düşürdüğü, daha sonra da “Sonra görüşeceğiz” diyerek mekândan ayrıldığı anlatıldı.

Saldırı iddiası ve baskı girişimi

Olayın ardından bir süre mekâna gelmeyen şüphelilerin, 20 Ağustos 2025’te yeniden iş yerine döndüğü, Bayraktar’ın bu kez müştekiye yumrukla saldırdığı ileri sürüldü.

Polisin çağrılması üzerine diğer şüpheli Volkan Akbaş’ın müştekiye, “Şikayetini geri çek, ben hallederim konuyu” diyerek baskı kurmaya çalıştığı da iddianamede yer aldı.

Müşteki Ahmet P.’nin daha sonra verdiği ek ifadede, Bayraktar’ı yanlış anlamış olabileceğini belirterek şikayetinden vazgeçtiği aktarıldı.

11 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Savcılık, Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş’ın “iş yerinde birden fazla kişiyle birlikte yağmaya teşebbüs” suçunu işledikleri yönünde yeterli şüphe oluştuğunu belirtti.

Hazırlanan iddianamede, iki şüpheli için 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.