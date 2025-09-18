Oyuncu Ufuk Özkan taburcu edildi: Hastaneye kaldırılma nedenini açıkladı

Sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Özkan, “Biz hastaneden çıktık. İyiyiz” ifadesini kullandı.

Fenalaşma nedenine de açıklık getiren Özkan, kullandığı ilacın yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Ünlü oyuncu, “Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim” ifadelerini kullandı.

Özkan’ın bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.