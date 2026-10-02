Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti

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Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı olan Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'de ve uluslararası alanda tanınan Kuçuradi, bir süredir tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Uzun yıllar boyunca felsefe eğitimi ve insan hakları üzerine çalışmalar yürüten Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı'nın yanı sıra Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu'nun onursal başkanlığını da üstleniyordu.

İoanna Kuçuradi kimdir?

İoanna Kuçuradi, 4 Ekim 1936'da İstanbul'da Rum bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğu Beyoğlu'nda geçen Kuçuradi'nin babası eczacılık yapıyordu. Ailesi, 1942 yılında uygulanan Varlık Vergisi nedeniyle bazı mülklerini kaybetti.

1954 yılında Zapyon Rum Lisesi'nden mezun olan Kuçuradi, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Mezuniyetinin ardından Prof. Dr. Takiyettin Mengüşoğlu'nun asistanı olarak aynı bölümde akademik çalışmalarına başladı.

Kuçuradi, 1965 yılında "Schopenhauer ve Nietzsche'de İnsan Problemi" başlıklı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 1965-1968 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra 1969'da Hacettepe Üniversitesi'ne geçti.

Hacettepe Üniversitesi'nde felsefe bölümünün kuruluşunda görev alan Kuçuradi, bölüm başkanlığını üstlendi. 1970 yılında doçent, 1978 yılında ise profesör oldu. 2003 yılında emekli olana kadar Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün başkanlığını yürüttü.

İnsan hakları ve felsefe çalışmalarına odaklandı

Kariyeri boyunca özellikle insan hakları, etik ve insan felsefesi alanlarında çalışmalar yapan Kuçuradi, akademik faaliyetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası çok sayıda kuruluşta görev aldı.

1997 yılından itibaren Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yöneticiliğini üstlenen Kuçuradi, aynı merkez bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsü'nün de başkanlığını yaptı.

Türkiye Felsefe Kurumu'nun kurucu üyeleri arasında yer alan Kuçuradi, 1974-1980 yılları arasında kurumun genel sekreterliğini yürüttü ve 1980'den itibaren başkanlık görevini sürdürdü.

Kuçuradi, uluslararası felsefe kuruluşlarında da önemli görevler üstlendi. 1983 yılında Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu'nun (FISP) yönetim kuruluna seçildi. 1988-1998 yılları arasında federasyonun genel sekreterliğini, 1998-2003 yılları arasında ise başkanlığını yaptı. Daha sonra federasyonun onursal başkanı oldu.

Paris merkezli Uluslararası Felsefe Enstitüsü'nde de görev yapan Kuçuradi, 2014-2017 yılları arasında enstitünün başkanlığını yürüttü ve ardından onursal başkan olarak görev yaptı.

İnsan hakları alanında da çeşitli ulusal ve uluslararası çalışmalara katılan Kuçuradi, BM İnsan Hakları Eğitimi Türkiye Milli Komitesi'nde 1997-2005 yılları arasında başkanlık görevini üstlendi. Ayrıca Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi'nde 2004-2007 yılları arasında gözlemci olarak görev yaptı.

Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmaları nedeniyle çeşitli ödüllere layık görülen Kuçuradi'ye, 2015 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından "Senato Özel Ödülü" verildi.

İoanna Kuçuradi, akademik yaşamı boyunca felsefeyi insan hakları ve etik sorunlarıyla birlikte ele alan çalışmalarıyla Türkiye'de ve uluslararası akademik çevrelerde tanınan isimlerden biri oldu.