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Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, Marmaris limanına yanaştı.

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Abramoviç'in yaz boyu Muğla kıyılarında bulunan Bermuda Adaları bayraklı yatı, Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlandı.

Helikopter iniş pisti ve yüzme havuzu da bulunan 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yat, rüzgarlı havaya rağmen limandaki vatandaşlar ve turistlerce ilgiyle izlendi.

Ultra lüks yatın limanda 5 hafta kalacağı öğrenildi.

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