Rusya'dan Kapadokya'ya sürüşte acı son: Rus motosikletli Erzincan'da can verdi

Erzincan’da meydana gelen kazada Rusya uyruklu bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Rusya’dan yola çıkıp Kapadokya’ya gitmekte olan Ahtoh [soyadı öğrenilemedi] (40) isimli sürücü, Erzincan - Sivas kara yolunda kontrolünü kaybederek çelik bariyere çarptı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Yeni Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. 2779 XA 43 plakalı motosikletiyle iki arkadaşıyla birlikte seyir halinde olan Rus sürücü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini yitirdi. Sürücü, bariyerlere çarparak yola savruldu.

Çarpmanın şiddetiyle sürücünün bacağı koptu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üç arkadaşın Rusya’dan yola çıkarak Kapadokya’ya motosiklet turu için geldikleri öğrenildi.