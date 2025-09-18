Rüyasında define gören anne, oğluyla tünel kazarken suçüstü yakalandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Rüyasında evinin altında define olduğunu gören anne, oğluyla birlikte bahçeye tünel kazdı. Polis ekipleri, yapılan ihbar üzerine eve düzenledikleri operasyonla anne ve oğlunu suçüstü yakaladı.

12 metrelik tünel kazmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki müstakil bir binada kaçak kazı yapıldığını belirledi. Operasyonda anne F.T. ve oğlu D.T., bahçede açtıkları yaklaşık 12 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde tünelde define ararken yakalandı.

Tünelde toprak çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurulduğu, çıkarılan toprağın ise dikkati çekmemek için çuvallara doldurularak bahçede biriktirildiği tespit edildi.

Rüyada gördüm savunması

Operasyonda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirilirken, anne F.T’nin emniyetteki ifadesinde, rüyasında evin altında define gördüğünü, bu nedenle kazıya başladıklarını söylediği öğrenildi.

Yasal işlem başlatıldı

Anne ve oğlu hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.