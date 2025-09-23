Sakarya'da 5 canın yitip gittiği komşu kavgasının fitilini ateşleyen olay ortaya çıktı

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi’nde 6 Nisan’da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin ölmesi, 5 kişinin yaralanmasıyla ilgili hazırlanan iddianame, Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ağırlaştırılmış cezalar talep edildi

İddianamede, 10’u tutuklu 11 sanık hakkında “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “suç delillerini yok etme” suçlarından hapis cezası istendi. Tutuklu sanıklardan Galip Ö. için iki kez, diğer sanıklar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için ise 3’er kez müebbet hapis talep edildi.

Ayrıca sanıklar hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 10 ila 18 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edilirken, 10 sanığa “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçundan da 2 ila 4 yıl arası ceza istemi yöneltildi. Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö. hakkında “suç delillerini yok etme” suçundan 6 ay ila 5 yıl arası hapis cezası talebi de iddianamede yer aldı.

Trafoya yazılan yazıyla başladı

Soruşturma dosyasında, iki aile arasında geçmişe dayalı husumet bulunmadığı, olayların bir trafoya yazılan küfürlü yazı ile başladığı bilgisi yer aldı. Yazıyı yazdığı belirtilen Özgür Ö. ve yaşı küçük iki kişi hakkında, daha önce tehdit ve hakaret nedeniyle şikâyetler olduğu aktarıldı.

Çatışmanın görüntüleri ve kriminal rapor

Güvenlik kamerası görüntülerinde tarafların olay yerine silahlarla geldiği ve karşılıklı ateş açtıkları tespit edildi. Kriminal rapora göre, farklı tabancalardan onlarca kez ateş edildi. Özellikle sanık Galip Ö.’nün, çatıda bulunan iki silahı kullandığı değerlendirildi.

5 kişi yaşamını yitirdi

Olayda Yaşar Ö., Onur Ö., Volkan Y., Fahri Y. ve Özgür Ö. hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.