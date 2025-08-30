Sansar Salvo intihar mı etti, sağlık durumu nasıl?

İddiaya göre, çok sayıda ilaç alarak yaşamına son verme teşebbüsünde bulunan Aslan, acilen hastaneye kaldırıldı ve şu an tedavi altına alındı.

Sosyal medyada hızla yayılan haberler üzerine Sansar Salvo'nun hayranları, rapçinin sağlık durumu hakkında endişelerini dile getirdi. Ekin Can Aslan’ın tedavisinin hastanede sürdüğü belirtilirken, sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Sansar Salvo kimdir?

Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989 doğumlu ve Türk rap müziğinde önemli bir yere sahiptir. 2008’de "Adrenalin" albümünü, 2009’da ise "Seremoni Efendisi" albümünü yayımlayan sanatçı, 2010 yılında kanser teşhisi konulmuş, ardından 2013'te "24. Şarjör" albümünü çıkararak müzik kariyerine devam etmiştir. Rap dünyasında storytelling tarzındaki şarkı sözleriyle dikkat çeken Aslan, "Duygusal Olmaya Gerek Yok" ve "180 km." gibi hit parçalara imza atmıştır.