Sarı yengeç örümceğini gören bir daha baktı

Türkiye’de çok nadir olarak görülen ‘sarı yengeç örümceği’, Elazığ’ın Abdullahpaşa Mahallesi’nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Genellikle aynı renkteki çiçeklerde kamufle olarak avlandığı için bölgede yaşadığına dair kanıt bulunmayan sarı yengeç örümceği, küçük olmasına rağmen çok iyi bir avcı olarak biliniyor.

Çiçeğin rengini alarak kamufle olan örümcek, tüm yaşamını yerleştiği çiçeğin üzerinde geçirerek bitkilere gelen böceklerle besleniyor.