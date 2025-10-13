Sarıkamış’a mevsimin ilk karı yağdı: Hava eksi 8 dereceye düştü

Kars’ın Sarıkamış ilçesi, mevsimin ilk karıyla birlikte beyaz örtüye kavuştu. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, yağan karla birlikte tamamen beyaza büründü. Çam ağaçlarıyla çevrili sarıçam ormanları da karın etkisiyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Soğuk havanın etkisini artırdığı bölgede vatandaşlar ve turistler güzel görüntüler yakalarken, okula giden çocuklar da kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Öğrencilerden Mir Bedirhan ve Nazenin Aslantatar, kar yağışını görünce büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, “En kısa zamanda kayağa gideceğiz” dedi.

Sarıkamışlılar, kar yağışının erken başlamasının bölgedeki kış turizmi açısından umut verici olduğunu söylüyor.