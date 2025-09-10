Şarkıcı Ece Seçkin ve eşine tehdit: Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.U.S.'nun adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.
Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'e sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit mesajları attığı öne sürülen A.U.S., çiftin şikayeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresinde gözaltına alındı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Serbest bırakılmasına itiraz edildi
Şüpheli, savcılıkta ifadesinin ardından "tehdit" ve "ısrarlı takip" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik işlemleri tamamlanan şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılmasına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.