Şarkıcı Güllü intihar mı etti, neden öldü? (Güllü kimdir, kaç yaşında, nereli?)

Ünlü şarkıcı Güllü'nün, Yalova'nın Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği açıklandı. "Güllü intihar mı etti?", "Güllü neden öldü?" soruları merak uyandırırken, şarkıcının oğlu açıklamayı yaptı:

"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun."

Güllü kimdir? Güllü kaç yaşında?

İstanbul Kasımpaşa'da 1973 yılında doğan ve gerçek adı Gül Tut olan şarkıcı, 15 yaşındayken düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı.

90'larda söylediği Roman havalarıyla ve 'Kasımpaşalı Güllü' ismiyle ün kazanan şarkıcı, evlendikten sonra sahnelere ara vermişti.

1996'da evlendiği Gürol Gülter'den kendisine şiddet uyguladığı için 2000 yılında boşanan şarkıcının Tuyan Ülkem adında bir kızı ve Tuğberk Yavuz adında bir oğlu var.

Boşandıktan sonra sahnelere dönen Güllü'nün en popüler şarkıları şunlar: Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat, Her Şeyim Oldun, Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Değmezmiş Sana, Kopamam Senden, Oyuncak Gibi, Acımıyorsan, Unutamazsın Beni, Bendeki Sen, Varlığın Yeter.