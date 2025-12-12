Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı süreci tamamlandı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Tuğyan Ülkem Gülter'in adliyeye sevk edilmesi, kamuoyunda "Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı mı?" sorusunun yanıtını merak ettirdi. Gözaltı süresi sona eren şüpheliler, "Kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Avukatlar neden çekildi?

Soruşturmada yaşanan en dikkat çekici gelişme ise, Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatlarının davadan çekilme kararı alması oldu.

Gülter'in suçlu olup olmadığının henüz belli olmadığını belirten avukatlar, dosyadan çekilme gerekçelerini şu sözlerle açıkladı:

"En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik."