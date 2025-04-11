Şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın yüz binlerce dolarlık saati gündem oldu!

“Delalım”, “İğne Attım Tarlaya”, “Gardaş” gibi eserlerle hafızalarda yer edinen Türk halk müziği sanatçısı İzzet Yıldızhan, yaptığı son açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Yıldızhan, konuk olduğu “Gel Konuşalım” adlı televizyon programında yaşam tarzı ve yatırımlarına dair ilginç bilgiler verdi.

“Kolumdaki saat 300 bin dolar”

Programda kolundaki saati gösteren ünlü şarkıcı, "En büyük lüksüm saat koleksiyonum var. Kolumdaki saat 300 bin dolar" sözleriyle izleyenleri adeta şaşkına çevirdi. Lüks saatlere olan ilgisiyle dikkat çeken sanatçı, bu koleksiyonunun en değerli parçalarını da paylaşmaktan çekinmedi.

“Bodrum’da demirli 80 metrelik teknem var”

Maddi yatırımlarıyla ilgili açıklamalar da yapan Yıldızhan, yalnızca müzikten değil, farklı sektörlerden de gelir elde ettiğini belirtti. “80 metrelik teknem var, Bodrum’da demirli” diyen sanatçı, deniz tutkusunu da dile getirdi.

“Otellerimde 600 kişiye istihdam sağlıyorum”

Turizm sektöründe de faaliyet gösterdiğini ifade eden İzzet Yıldızhan otellerinde 600 tane çalışanı istihdam ettiğini açıkladı.