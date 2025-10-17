Şarkıcı Melek Mosso 2 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu ve model Serkan Sağdıç’ın evliliği sona erdi. 2019 yılında birlikte olmaya başlayan çift, 2022’de nikah masasına oturmuştu.

Ancak evlilik birliğinde yaşanan anlaşmazlıkların ardından ikili, “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle boşanma kararı aldı.

Mahkeme: Tek celsede boşanma kararı

Boşanma davası, İstanbul Aile Mahkemesi’nde bugün görüldü. Duruşmaya Melek Mosso ile avukatı katılırken, Serkan Sağdıç da salonda hazır bulundu.

Hakim, taraflara ayrı ayrı “Boşanmak istiyor musunuz?” diye sordu. Her iki tarafın da “Evet, boşanmak istiyorum” demesinin ardından mahkeme, anlaşmalı boşanma kararını açıkladı.

Nafaka, tazminat ve mal paylaşımı talebi yok

Mahkemeye sunulan protokolde, Melek Mosso ile Serkan Sağdıç’ın birbirlerinden herhangi bir nafaka, tazminat veya mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadıkları öğrenildi.

Boşanma davası, tek celsede sonuçlandı.

Çiftin evliliği iki yıl sürdü

2019 yılında tanışan Mosso ve Sağdıç çifti, 2022’de nikah masasına oturmuş, evlilik törenleri sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. İkili, zaman zaman ortak projelerde de yer almıştı.