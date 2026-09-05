Serhat Mustafa Kılıç kimdir? Serhat Kılıç'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi

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Serhat Mustafa Kılıç, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazandı. Eğitimini başarıyla sürdüren Kılıç, 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak üniversiteden mezun oldu.

Kılıç'ın ilk profesyonel tiyatro deneyimi 1998 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Rutkay Aziz'in rejisiyle sahnelenen Ariel Dorfman'ın "Kayıplar (Dullar)" adlı oyununda rol alan Kılıç, bu yapımla profesyonel tiyatro kariyerinin ilk adımını attı.

1999-2000 tiyatro sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Kılıç, aynı dönemde tiyatro alanındaki çalışmalarını farklı görevlerle sürdürdü.

Serhat Mustafa Kılıç'ın tiyatro kariyeri, ilerleyen yıllarda Devlet Tiyatroları ve farklı özel tiyatrolardaki çalışmalarıyla devam etti.

Aynı yıllarda Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri veren Serhat Mustafa Kılıç, burada "Barış Adası" adlı oyunun yönetmenliğini de üstlendi.

Kılıç, 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı.

2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda reji alanındaki yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kılıç, aynı yıl Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.

2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa eden Kılıç, çalışmalarını İstanbul'da sürdürmeye başladı. İstanbul'da kariyerine devam eden oyuncu, aralarında Tiyatro DOT ve BKM'nin de bulunduğu çeşitli tiyatrolarda görev aldı.

Kılıç, 2009-2010 tiyatro sezonunda "İntiharın Genel Provası" adlı oyunla İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı. Oyun, üç sezon boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kapalı gişe sahnelendi.

Serhat Kılıç, oyunda dört farklı karakteri canlandırdığı performansıyla 14. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu kategorisinde aday gösterildi.

2012 yılında Cats&Dogs (Soho İstanbul) adlı prodüksiyon şirketini kuran Kılıç, tiyatro alanındaki çalışmalarının yanı sıra yapım faaliyetlerinde de bulundu.

Kılıç, 2014 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı ve Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan "Kış Uykusu" filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı.

Oyuncu, "Kış Uykusu"ndaki performansıyla 47. SİYAD Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı kategorisinde aday gösterildi.