Şık ve çalışkan kadınların saat modelleri

İçerisinde barındırdığı küçük bir detay, işçilik onu bambaşka değerli kılar. İster spor isterse şık bir ortam için her zaman kıyafetin tamamlayıcısı olurlar. Özellikle iş kadınlarının koşuşturmalı hayatı içerisinde bileklerinde bu telaşı birlikte paylaşabilecek saat modellerine sayfamızda yer verdik.

Doğaya saygılarını sunuyor

Jaeger-LeCoultre, Rendez-Vous Sonatina

İsviçre yüksek saatçilik evi Jaeger-LeCoultre Métiers Rares® atölyelerinden eşsiz bir işçilik ile üretilen Rendez-Vous Sonatina ile doğayı cömertçe bileklere taşıyor. Asya’nın hayvan ve bitkileri tasvir ederken kullandığı geleneksel işçiliğini urushi cila tekniği ile kadranında kullanıyor. Markanın "Peaceful Nature"serisinden hem zamanın hassasiyetini hem de sanatı yücelten bir üçleme olarak tasarlandı.

Doğu ve Batı sanatsal geleneklerinin sahip olduğu el sanatları zenginliğini yüksek saatçiliğin tekniğiyle birleştiriyor. Kadranında minyatür işçiliği saate bakarken ayrıntılarda gizli sanat okumalarını sevenler için tasarlanmış adeta. Tüm işlemelerin üzerini kaplayan cilası büyük bir hassasiyet ile uygulandı. Üç ayrı modelin her birinden 10 adet limitli sayıda üretildi. Gece ve gündüz göstergesi saat 6 konumuna yakın olarak konuşlandırıldı.

İdeal iş arkadaşı

Rado Captain Cook Marina Hoermanseder

Ünlü tasarımcı Marina Hoermanseder ve Rado’nun iş birliği yaparak Captain Cook modelinin yeni versiyonunu yaptılar. Hoermanseder’in imzalı kayışları ile farklı bir çizgide üretildi. PVD kaplamalı kontrastları, o ünlü kutu şeklindeki safir camı kadranını koruyor. Modern otomatik mekanizmayı vurgulayan yeni saat, döner bezelinde yüzeyi beyaz ileri teknoloji seramik parçayı yansıtan; parlak ve etkileyici kadranını süsleyen sekiz değerli taştan ve indekslerden oluşan renkli bir gökkuşağına sahip.

Saatin lazerle oyulmuş, altın renkli metalize işaretleri ve rakamları, paslanmaz çelik kasanın ve bezelin parlak sarı-altın renkli PVD kaplamasına mükemmel şekilde eşlik ediyor. 25 taşlı, üç ibreli ve saat 3 konumunda tarih pencereli bir Rado her şeyi ile ideal bir iş arkadaşı gibi duruyor. NivachronTM anti-manyetik denge yayı, saate beş konum için ayarlanmış 80 saatlik güç rezervi sağlıyor. Üç farklı bilezik/kayış seçeneğiyle birlikte sunuluyor.

Klasik şıklık

Chanel Premiere Edition Orginale

Sarı altın kaplı çelik modelin siyah köşeli lake kadranına yine siyah renkli dana derisi kayışı eşlik ediyor. Kayışın etrafındaki çelik zincir yine sarı altın kaplı. 30 metre su basıncına dayanıklı.

Gün batımı ışıklarını yansıtıyor

Zenith Defy Midnight Sunset

Zenith'in kadınlar için özel olarak tasarladığı ilk Defy koleksiyonundan olan DEFY Midnight, saat üreticiliğinde çağdaş ve özgüvenli bir görünüm sergiliyor. Çok yönlü spor-şık saat olarak benzersiz şekilde konumlandırılan DEFY Midnight, özgür ruhlu ve hayallerinin peşinden giden kadınlar düşünülerek yaratıldı. Samimi ve başarılı kadınların deneyimlerini paylaştıkları ve başkalarını kendi hayallerinin peşinden koşmaya teşvik ettikleri Zenith Dreamhers platformunda da vurgulandığı gibi, Defy Midnight günümüzün bağımsız kadınları için çok yönlü bir yol arkadaşı. Bezel üzerinde elmas kesim beyaz pırlantalarla süslü 36 milimetrelik paslanmaz çelik kasa ile sunulan versiyon, geleneksel zanaatkarlığı eşsiz bir biçimde yeniden yorumluyor.

Sade ve seçkin

Longines Elegant Collection

Longines, sade tasarımı ve hayat veren yeni nesil mekanizması arasında zekice bir kontrast yaratıyor. Markanın DNA’sına işleyen zarafete ithafta bulunan bu koleksiyonu baştan tasarladı. Kadranı üzerinde yer alan Roma rakamları diğer elementlerle birlikte, yalın ve modern bir görünüm elde etmek amacıyla tamamen yenilendi. Vizyoner tarzını bir kez daha yansıtarak bitkisel materyallerden elde edilen kayış kullanıyor. 34,5 mm ve 39 mm farklı kasa ölçüleri ile sunuluyor. Mat beyaz üzerine boyanmış Roma rakamları kadranında yer alıyor. Son teknoloji mekanizmalarla donatılan model korozyona karşı dayanıklı. Aynı zamanda olağan sıcaklık değişimlerinden ve manyetik alanlardan da etkilenmiyor. Özellikleri, bu saatin hassasiyetini artırıp ömrünü uzatarak kullanım kolaylığı sağlıyor.

Ay göstergeli

IWC Da Vinci Automatic Moon Phase 36

Hem gündüz hem de gece kıyafetleri ile rahatlıkla kullanılabilecek IWC Da Vinci Automatic Moon Phase, adından da anlaşıldığı gibi ay fazı olan dikkat çekici bir model. Paslanmaz çelik kasası, 36 mm çapında genişlikte üretildi. Mavi aligatör Santoni kayışı tasarıma eşlik ediyor. 3 bara kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Beyaz kadranı üzerinde saat 12 konumunda bulunan aralıktan ayın durumları görülüyor. Mavi akrep ve yelkovanı, kayışı ile uyumlu olarak aynı renkte eşleştirilmiş.

Kronometre ayrıcalığı

Tudor Ranger

Sportif tarzı bileklere taşıyan Tudor’un Ranger modeli 316L fırçalanmış çelikten kasası ile oldukça zorlu şartlara dayanıklı bir görünümü var. Her bileğe kolaylıkla uyum sağlayacak ve rahat bir kullanım ile zamanın okumasını saplayan 39 mm kasa çapında üretildi. Kronometreli modelin ayrıca İsviçre Resmi Kronometre Test Enstitüsü (COSC) tarafından onaylanmış belgesi bulunuyor. 70 saat güç rezervi ile uzun süre kurulmadan, sürekli çalışıyor. Özel Ranger kumaş kayışı 19. yüzyıl jakarlı dokuma tezgahlarında geleneksel yöntemlerle dokunarak elde ediliyor.

"Elmaslar özgür olduklarında daha mutludurlar. Kadınlar da."

Chopard Happy Sport Chrono

Spor şıklığını yakalayan Chopard, aynı kadranda iki farklı tarzı ustaca birleştiriyor. 40 mm.lik kasası pembe altın ve çelik olarak iki farklı alternatif ile sunuluyor. Markanın uzun süredir etik olarak elde ettiği altınlardan ürettiği model, değerli metalden işlenmiş ayar tepesi ve düğmelerle eşleştirilmiştir. Gümüş veya altın kadran üzerinde, kronograf alt kadranları ve saat 3 konumundaki küçük saniye zarif bir saat halkasıyla çevrilmiş. Serbestçe hareket eden yedi elmasla zenginleştirilmiş bu parlak kompozisyona yalnızca stilize edilmiş bir Romen rakamı 12 konumunda yer alıyor.

Happy Sport’un zamanla ilgili bilgileri, otomatik kurmalı bir mekanizma tarafından yönetiliyor. Resmi İsviçre Kronometre Test Enstitüsü (COSC) sertifikalı kronometre kalibresi, 54 saatlik güç rezervi sağlıyor. Modellerin zarif ama rahat doğasını daha da geliştirmek için Happy Sport Chrono, mat gece mavisi timsah derisi veya tokalı pürüzsüz masmavi dana derisi bileklik ile sunuluyor.

Beyaz ve mavi

Frederique Constant - Classics Delight Automatic

Feminen zarafeti ustaca kullanan Frederique Constant gloşe kadranı ile ayrıcalıklı bir model. Beyaz ve mavi kadranı ile iki alternatif ile sunulan modelin saat altı konumunda takvimi yer aldığı pencere bulunuyor. Zamanı gösteren ibreler ve indeksler elle uygulanmış. Pırlantaların yerleştirilmesi ile modeller kadınsı zarafetinin öne çıkarıyor. Çelik veya pembe altın kaplama kasa ve bilezik alternatifleri ile seçeneklendirilmiş. Yeni Frederique Constant Delight koleksiyonu 33 mm çapındaki kasa ölçüsüne sahip ve 42 saat güç rezervi ile çalışıyor.