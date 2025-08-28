Sırra kadem bastılar: Rus yüzücünün ardından Belaruslu yetkili de ortadan kayboldu iddiası!

İstanbul'da arama çalışmaları devam eden Rus yüzücünün ardından bu kez de Belaruslu bir kişinin kaybı gündemde.

24 Ağustos’ta düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a hâlâ ulaşılamazken, bu kez Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau’nun İstanbul’a indikten sonra kaybolduğu iddia edildi

Anatol Kotau nerede?

Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau’nun, 21 Ağustos Perşembe günü kişisel işleri için İstanbul’a geldiği öğrenildi.

Ancak edinilen bilgiye göre Kotau’nun 21 Ağustos’ta Varşova’dan İstanbul’a geldiği, aynı gün Trabzon’a uçarak Trabzon Deniz Hudut Kapısı’ndan yurtdışına çıktığı tespit edildi.

Polonya’da sığınmacı olarak yaşayan Kotau’nun, aynı zamanda belediye başkanlığı görevini yürüttüğü de öğrenildi.

Svechnikov’dan hâlâ iz yok

Öte yandan, 29 yaşındaki Svechnikov için sahil güvenlik, deniz polisi ve dalgıç ekipleriyle süren aramalara rağmen hâlâ bir sonuç alınamadı. Yarışa katılan binlerce sporcu arasında tek kayıp olan Svechnikov’un bulunamaması, Boğaz’daki gizemi daha da derinleştiriyor.