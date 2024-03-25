Son dakika: Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama

Sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İnme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde dün Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin dün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Kollarını, bacaklarını oynatmaya başladı"

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünden bu yana sanatçıyla ilgili iyi gelişmeler olduğunu belirterek, "Dünden beri yoğun bakımımızda tedavisine ve takibine devam ediyoruz. Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel bir beslenme var. Radyolojik görüntüyü, klinik de destekliyor. Kollarını, bacaklarını oynatmaya başladı" dedi.

Kadir İnanır'ın bu akşam saatlerinde uyandırılması bekleniyor

Sağlam, İnanır'ın sesli uyarılara da cevap verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yutkunma refleksi var. Bu akşam saatlerinde de uyandırılmasını, makineden ayrılmasını planlıyoruz. Şu anda spontane solunumu da var. Yani kendi kendine soluyabiliyor. Akşam saatlerinde de makineden ayrılmış olacak inşallah. Hem kolunda hem bacağında hareket var, fakat seviyesine tam karar verebilmek için tam uyanması gerekiyor. Şu andan itibaren fizik tedavi, rehabilitasyona da başladık. Bundan sonraki süreçte halen risklerimiz var. Kanama, tekrar pıhtı atma riski var. Bunlar olmasın diye gerekli tıbbi tedavileri yapıyoruz ama dünden itibaren görülen tablo hem klinik hem de radyolojik olarak iyiye gidiyor."

Kadir İnanır'ın yeğeninden açıklama

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise "Biz yarın uyanacak diye bekliyorduk ama doktor bey söyledi, tepki vermeye başlamış. Belki bu akşam uyandıracaklar. O güçlüdür, bunun üstesinden gelecektir. Öyle inanıyoruz. Telefonum dünden beri durmuyor. Artık kaset gibi insanlara sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorum. Ailesi, yeğenleri, kardeşleri, ablaları bekletiyoruz, 'Gelmenize gerek yok, şu an yapacağınız bir şey yok' diye. Kendisine zamanında çok iyi şekilde müdahale edildi. İnanıyoruz iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Jülide Kural son durumu paylaştı

Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama da hayat arkadaşı Jülide Kural duyurdu. İnanır'ın Instagram hesabında yazılı bir açıklama yapan Kural, "Halkımıza iyi haber vermek isterim; bugün itibarıyla tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kamuoyunun bilgisine; bildiğiniz gibi hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır, 24 Mart Pazar sabahı beyne giden damarlarında oluşan bir pıhtı nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Doktorların önerisiyle 48 saat yoğun bakım sürecinde olacağı öngörülüyordu. Ancak siz halkımıza iyi haber vermek isterim. Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır.

Tahmin edeceğiniz gibi yoğun bakımda oldukça sık Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim. Elbette süreç devam ediyor. Kuşkusuz doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının özverili çabası bu bağlamında çok önemli bir etken.

Milyonlarca insandan gelen iyi dileklerin ona ulaştığına emin olabilirsiniz. Çünkü Kadir İnanır, Anadolunun her bir parçasını kalbinde taşıyan gerçek bir yurtsever ve her zaman söylediği gibi; "Bu topraklarda barışı görmeden" gitmemeye kararlı bir sanatçıdır. Karadeniz'in fırtınalarıyla mücadeleyi bilen o toprağın insanı olarak da direnmekten vazgeçmeyecektir.”