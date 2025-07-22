Sosyal medya fenomeni Mert Öztürk Dominik'te motosiklet kazası geçirdi!

Tehlikeli bölgelerde çektiği videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Mert Öztürk, Dominik Cumhuriyeti'nde motosiklet kazası geçirdi.

YouTube ve sosyal medya platformlarında yayınladığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Öztürk, çekim yaptığı sırada motosikletle ilerlerken dengesini kaybederek yere düştü ve sürüklendi.

Kazayı sosyal medyadan paylaştı

Kaza anını sosyal medya hesabından paylaşan fenomen, olaydan hafif sıyrıklarla kurtulduğunu duyurdu.

Takipçilerine önemli bir uyarıda bulunan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Sakın tek elle motor kullanmayın, hız yapmayın ve kamerayı sabitlemeden video çekmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Ben hepsini aynı anda yaptım ve sonuç: Dominik Cumhuriyeti'nin en güzel sahilini keşfetmek için çıktığım yolda hastanelik oldum."

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım, hem takipçilerinden hem de motosiklet kullanıcılarından çok sayıda yorum aldı.

Fenomen ismin sağlık durumunun iyi olduğu, ancak bir süre dinlenmesi gerektiği öğrenildi.