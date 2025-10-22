Su kesintilerine karşı kendi sistemini kurdu: Vatandaş yağmur suyunu depolayıp evde kullanıyor

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Hasan Akkaya, kuraklığın ve su kesintilerinin arttığı günlerde dikkat çeken bir çözüm geliştirdi.

Evinin damına kurduğu basit bir boru sistemiyle yağmur suyunu depolayan Akkaya, bu suyu banyo yapmada, bulaşık yıkamada ve lavaboda kullanmaya başladı.

Akkaya’nın bu girişimi, sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

“İki depo su doldurdum, artık kesintilerden etkilenmiyoruz”

Hatay’da son 65 yılın en kurak döneminin yaşandığını belirten Akkaya, su kesintilerinin sık sık yaşandığını söyledi.

Kurduğu sistemi nasıl geliştirdiğini şu sözlerle anlattı:

Hasan Akkaya, “Hatay'da son 65 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Kuraklıktan dolayı sık sık su kesintileri oluyor. Depolara çıkıp bakarken su olmadığını fark ettim. Yağmur yağıyordu, sonra aklıma fikir geldi. Bir boru alıp bu sistemi yaptım ve depoları doldurdum. Yağmur suyuyla iki depoyu doldurdum. Bu suyu banyo yaparken, bulaşıkları yıkarken ve lavaboda kullanıyorum. Yağmur suyu çok temiz, maliyeti yok. Sadece yoruldum ve ıslandım.” dedi.

Hatay’da yağışlar yüzde 66 azaldı

Meteoroloji verilerine göre Hatay, son 65 yılın en kurak dönemini geçiriyor. 2025 yılında kent genelinde yağış miktarı, 2024 yılına göre %66 oranında azaldı.

Kuraklık nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yapılırken, Akkaya gibi bireysel çözümler üreten vatandaşlar dikkat çekiyor.

Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Hasan Akkaya’nın yağmur suyu depolama sistemi, sosyal medyada “örnek vatandaş” yorumlarıyla geniş yankı buldu.

Birçok kullanıcı, “Basit ama çok akıllıca”, “Keşke herkes bu kadar duyarlı olsa” gibi yorumlar yaptı.