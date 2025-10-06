Survivor 2026 ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacılar belli oldu mu? İlk yarışmacı kim?

Survivor heyecanı 2026 yılı ile birlikte başlayacak. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İlk yarışmacı ise çok sürpriz bir isim oldu. Acun Ilıcalı'nın paylaşımı sonrası "Survivor 2026 ne zaman başlıyor", "Survivor yarışmacılar belli oldu mu" sorusu peş peşe geliyor.

Surivor yarışmacıları kimler?

Acun Ilıcalı tüm kadroyu henüz paylaşmazken ilk yarışmacı Popstar Türkiye yarışmasıyla ile ünlenen şarkıcı Bayhan oldu.

Survivor ne zaman başlıyor?

Survivor başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Geçen yıl yarışma 1 Ocak Pazartesi başlamıştı. Bu yılda Survivor 2026'nın 1 Ocak'ta başlaması bekleniyor.