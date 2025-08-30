Tedavide yeni kapılar aralandı: Kediler kansere umut oldu

Kanser tedavisinde umut verici bir gelişme yaşandı. ABD’de yapılan küçük ölçekli bir çalışmada, baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomu (HNSCC) olan 20 kediye yeni bir ilaç uygulandı. İnsanlar için tasarlanan bu tedavi, ilk kez STAT3 molekülünü hedef alıyor.

Sonuçlar, kedilerin üçte birinden fazlasında hastalığın kontrol altına alınabildiğini gösterdi. Araştırmacılar, STAT3’ün engellenmesiyle aynı zamanda bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasına yardımcı olan PD-1 proteininin arttığını belirtti.

Umut veren sonuçlar

Denemelere katılan kedilerden 7’sinde tümörlerin küçüldüğü veya hastalığın sabitlendiği görüldü. Bu kedilerin ortalama yaşam süresi tedavi sonrası 161 gün oldu.

Çarpıcı örneklerden biri ise 9 yaşındaki siyah kedi Jak. Teşhis sonrası yalnızca 6-8 hafta ömür biçilen Jak, tedavi sonrası 8 ay daha yaşadı. Sahibi Tina Thomas, “O süre zarfında çocuklarım mezuniyetlerini tamamladı, Jak bizimle bir Noel daha geçirdi. Buna değdi” dedi.

İnsanlar için de umut

Araştırmacılardan Dr. Daniel Johnson, çalışmanın önemini şöyle özetledi:

“Gen ifadesini kontrol eden ve kanser gelişimini tetikleyen transkripsiyon faktörlerinin hedef alınabileceği kanıtlandı. Kediler gibi evcil hayvanlar, insanlar için yapılan deneylerde farelerden çok daha güvenilir modeller sunuyor.”

Çalışmanın yazarlarından Dr. Jennifer Grandis ise, “Bu tür araştırmalar hem evcil hayvanlara fayda sağlıyor hem de insanlara yönelik tedavilerin geliştirilmesini hızlandırıyor. Kediler zarar görmedi, aksine birçoğu tedaviden yararlandı” ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarına göre bu araştırma, kanser tedavisinde hem hayvanlara hem de insanlara yeni bir umut kapısı aralıyor.