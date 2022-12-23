Trive Yatırım kampanyaları ile bu kez müşterilerini tatile gönderiyor

Kazananlara hediye edilecek Almanya turu, önemli kültür, sanat ve spor merkezlerinden Köln'ü kapsıyor. Kazananlar, 20 Ocak 2023 tarihinde saat 11.00'de noter huzurunda yapılacak çekilişte belirlenecek ve aynı gün şirketin internet sayfasında yayımlanacak.

"Sürprizlerimiz devam edecek"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Trive Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman, şunları kaydetti:

"Bir yandan yeni yatırım araçları ile ürün portföyümüzü sürekli geliştirirken bir yandan da müşterilerimiz için fayda yaratan kampanyalara imza atmaya devam ediyoruz. Yeni kampanyamız ile Trive Yatırım'da hesap açan üç yeni müşterimizi sponsoru olduğumuz Bayer 04 Leverkusen'in FC Bayern München ile karşılaşacağı dev maçta misafir ederken tüm ulaşım hizmetlerini karşılayacağımız 2 gece 3 günlük bir tatili de hediye ediyoruz. Müşteri memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutmaya yönelik sürprizlerimiz devam edecek."