Tur teknesinde kavga can aldı! Genç denizci yaşamını yitirdi, mahalleli şüphelileri küreklerle dövdü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir tur teknesinde çıkan kavga faciaya dönüştü. Müşteriler arasında çıkan arbedeyi ayırmak isteyen genç denizci Arda Deniz Onat, başına aldığı darbeyle denize düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından mahalle sakinleri, şüphelileri küreklerle dövdü.

Olay, Marmaris’e bağlı Bozburun Mahallesi koyunda gerçekleşti. Günübirlik tura çıkan E.Arda Deniz isimli teknede, iki müşteri grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle birlikte tekne personeli ve kaptan devreye girdi. Kavgayı ayırmaya çalışan 20 yaşındaki genç denizci Arda Deniz Onat, başına aldığı sert bir darbenin ardından denize düştü.

Baygın halde suya düşen Onat, kaptan olan babası tarafından sudan çıkarıldı ve lastik botla Germe Limanı’nda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mahalle sakinleri şüphelileri küreklerle dövdü

Onat’ın ölüm haberinin yayılmasıyla birlikte olay yerine gelen mahalleli ve diğer kaptanlar, lastik botla karaya çıkan şüphelileri küreklerle dövdü.

Yaşananlar, cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Saldırı sonrası 4 kişi gözaltına alındı, 3 kişi ise Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen S.T., S.T. ve C.V.C., hastanedeki tedavilerinin ardından Sahil Güvenlik ekipleri nezaretinde adliyeye sevk edildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli hakkında “iştirak halinde adam öldürme” suçlamasıyla tutuklama talep edildi.