Türkiye Tek Yürek Programı'na bağış yağıyor! Kampanyada ne kadar bağış toplandı?
Türkiye Tek Yürek programı ne kadar bağış toplandı? Televizyonlardan ortak yayınlanan Türkiye Tek Yürek programında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere bağış toplandı. Toplanan bağışlar AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarına aktarıldı. Peki, Türkiye Tek Yürek programı ne kadar bağış toplandı? Türkiye Tek Yürek toplam bağış miktarı kaç lira?
Türkiye Tek Yürek programı ne kadar bağış toplandı?
Televizyon kanallarından ortak yapılan Türkiye Tek Yürek isimli programda yurt içi ve yurt dışından bağışlar toplandı.
Milyarlarca lira bağışın toplandığı Türkiye Tek Yürek isimli program izlenme rekorları kırdı.
Peki, Türkiye Tek Yürek ne kadar bağış toplandı?
TÜRKİYE TEK YÜREK NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?
22:30 itibarıyla toplanan bağış miktarı 101 milyar 100 milyon 622 bin TL'ye ulaştı
Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu
Cemal Kalyoncu / Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı, 950 milyon TL bağışta bulundu
Merkez Bankası, 30 milyar TL bağışta bulundu
Türk Telekom, 2 milyar TL bağışladı
Borsa İstanbul Grubu, 2 milyar TL bağışladı
Cengiz Holding, 3 milyar TL bağışladı
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2 milyar TL bağışladı
Nihat Hatipoğlu, 200 bin lira bağışta bulundu
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 200 bin lira bağışta bulundu
Zorlu Holding, 30 milyon TL bağışta bulundu
Ahlatçı Holding, 100 milyon TL bağışladı
Avrupa Konutları - Artaş İnşaat, 20 milyon TL bağışta bulundu
Bilfen Okulları, 1 milyon TL bağışladı
Memur-Sen, 10 milyon TL bağışladı
HAK-İŞ, 10 milyon TL bağışta bulundu
Filli Boya, 10 milyon 250 bin lira bağışta bulundu
Gülle Tekstil, 1 milyon TL bağışta bulundu
TMSF, 2 milyar TL bağışta bulundu
Halkbank, 7 milyar TL bağışta bulundu
Turkcell, 3.5 milyar TL bağışta bulundu
Ziraat Bankası, 20 milyar TL bağışta bulundu
Ölmez Madencilik, 10 milyon TL bağışta bulundu
ETİ Gıda, 10 milyon TL bağışladı
Baykar, 2 milyar TL bağışta bulundu
Özdilek Holding, 20 milyon TL bağışta bulundu
Boyner Grup, 50 milyon TL bağışta bulundu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 maaşını bağışladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 maaşını bağışladı
Çelenlioğlu Gıda 1 milyon TL bağışta bulundu
THY, 2 milyar TL bağışta bulundu
Ziraat Katılım, 1 milyar TL bağışta bulundu
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisi ve eşi adına birer maaşını bağışladı
GKN Kargo 1 milyon TL bağışta bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisi ve eşi adına birer maaşını bağışladı
Doğuş Holding, 1 milyar TL bağışta bulundu
Maher Holding Sigorta, 3 milyon TL bağışta bulundu
MetGün Grup, 10 milyon TL bağışta bulundu
GCM Yatırım, 2 milyon TL bağışta bulundu
ALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak kendisi adına 5 milyon TL, kızı İlknur Albayrak ve vefat eden torunu adına 2 milyon TL bağışta bulundu
Tavuk Dünyası, 3 milyon TL bağışladı
Acun Ilıcalı, 5 milyon TL bağışladı
Tansu Çiller, 1 milyon TL bağışladı
MESA Holding, 13 milyon TL bağışladı
Fettah Tamince, 120 milyon TL bağışta bulundu.
Neşet Koçkar, 50 milyon TL bağışladı.