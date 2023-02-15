Türkiye Tek Yürek Programı'na bağış yağıyor! Kampanyada ne kadar bağış toplandı?

Türkiye Tek Yürek programı ne kadar bağış toplandı?

Televizyon kanallarından ortak yapılan Türkiye Tek Yürek isimli programda yurt içi ve yurt dışından bağışlar toplandı.

Milyarlarca lira bağışın toplandığı Türkiye Tek Yürek isimli program izlenme rekorları kırdı.

Peki, Türkiye Tek Yürek ne kadar bağış toplandı?

TÜRKİYE TEK YÜREK NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

22:30 itibarıyla toplanan bağış miktarı 101 milyar 100 milyon 622 bin TL'ye ulaştı

Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu

Cemal Kalyoncu / Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı, 950 milyon TL bağışta bulundu



Merkez Bankası, 30 milyar TL bağışta bulundu



Türk Telekom, 2 milyar TL bağışladı

Borsa İstanbul Grubu, 2 milyar TL bağışladı

Cengiz Holding, 3 milyar TL bağışladı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2 milyar TL bağışladı

Nihat Hatipoğlu, 200 bin lira bağışta bulundu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 200 bin lira bağışta bulundu

Zorlu Holding, 30 milyon TL bağışta bulundu

Ahlatçı Holding, 100 milyon TL bağışladı

Avrupa Konutları - Artaş İnşaat, 20 milyon TL bağışta bulundu

Bilfen Okulları, 1 milyon TL bağışladı

Memur-Sen, 10 milyon TL bağışladı

HAK-İŞ, 10 milyon TL bağışta bulundu

Filli Boya, 10 milyon 250 bin lira bağışta bulundu

Gülle Tekstil, 1 milyon TL bağışta bulundu

TMSF, 2 milyar TL bağışta bulundu

Halkbank, 7 milyar TL bağışta bulundu

Turkcell, 3.5 milyar TL bağışta bulundu

Ziraat Bankası, 20 milyar TL bağışta bulundu

Ölmez Madencilik, 10 milyon TL bağışta bulundu

ETİ Gıda, 10 milyon TL bağışladı

Baykar, 2 milyar TL bağışta bulundu

Özdilek Holding, 20 milyon TL bağışta bulundu

Boyner Grup, 50 milyon TL bağışta bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 maaşını bağışladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 maaşını bağışladı

Çelenlioğlu Gıda 1 milyon TL bağışta bulundu

THY, 2 milyar TL bağışta bulundu

Ziraat Katılım, 1 milyar TL bağışta bulundu

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisi ve eşi adına birer maaşını bağışladı

GKN Kargo 1 milyon TL bağışta bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisi ve eşi adına birer maaşını bağışladı

Doğuş Holding, 1 milyar TL bağışta bulundu

Maher Holding Sigorta, 3 milyon TL bağışta bulundu

MetGün Grup, 10 milyon TL bağışta bulundu

GCM Yatırım, 2 milyon TL bağışta bulundu

ALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak kendisi adına 5 milyon TL, kızı İlknur Albayrak ve vefat eden torunu adına 2 milyon TL bağışta bulundu

Tavuk Dünyası, 3 milyon TL bağışladı

Acun Ilıcalı, 5 milyon TL bağışladı

Tansu Çiller, 1 milyon TL bağışladı

MESA Holding, 13 milyon TL bağışladı

Fettah Tamince, 120 milyon TL bağışta bulundu.

Neşet Koçkar, 50 milyon TL bağışladı.