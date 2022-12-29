Türkiye'de en çok ev aranan bölgeler açıklandı! İstanbul'daki iki ilçe yabancıların merceğinde

Yıl boyunca en fazla satılık konut araması yapılan ilçe Konya'ya bağlı Akşehir oldu. Açıklanan rapora göre, son iki yıldır en çok satılık konut aranan ilçe olan Kuşadası, 2022’de dördüncü sıraya yerleşti. Zingat ile satılık konut arayanların Akşehir'in ardından en çok arama yaptıkları ilçeler Amasya Merkez, Polatlı, Kuşadası ve Yozgat Merkez olarak sıralandı.

Kiralık konut en çok İstanbul ve Trabzon’da arandı

Bu yıl kiralık konut piyasası, gerek yılbaşından itibaren hızla yükselen kira artış oranları gerek peşi sıra getirilen kira zammında yüzde 25 sınırlaması ile ülke gündeminin sıcak başlıklarından biri oldu.

Türkiye'nin 2022 Emlak Özeti analizine göre, yıl boyunca kiralık konut aramalarının en çok yapıldığı iller sırasıyla İstanbul, Trabzon, Aksaray, İzmir ve Ordu oldu.

Kiralık konut aramalarında ilk 5 ilçe; Esenler, Fatsa, Turgutlu, Amasya Merkez ve Çayırova olarak sıralandı. Günlük kiralık kategorisinde ise İzmit, Düzce, Konak, Kadıköy ve Selçuklu, Zingat kullanıcılarının 2022'de sık arama yaptığı ilçeler arasında yerlerini aldı.

Arsa yatırımında İzmir'in yıldızı parlamaya devam ediyor

Salgın sonrası talep artışı yaşanan “satılık arsa” aramalarında 2021 yılında ilk sırada yer alan İzmir, 2022 yılında da arsa yatırımına yönelenlerin en çok tercih ettiği il olarak öne çıktı.

Zingat tarafından yapılan analize göre, 2022 yılında kullanıcıların satılık arsa yatırımı amacıyla en sık arama yaptığı iller, İzmir'in yanı sıra Aksaray, İstanbul, Konya ve Antalya oldu.

Hayvan dostu ev aramaları artışta

Ayrıca, 2022 yılında evcil hayvan sahiplerine mülk arayışlarında özel bir ilan filtreleme ve hizmet modeli sunuldu. Ziyaretçiler, uygulamada bulunan pati ikonuyla platformdaki diğer emlak ilanlarından ayrışan “Hayvan Dostu Patili Evler” filtresi ile satılık, kiralık ve günlük kiralık kategorilerindeki emlak ilanları hızlıca listelenebiliyor.

Türkiye’nin 2022 Emlak Özeti analizine göre, Türkiye’de hayvan dostu ev aramasında, “satılık konut” kategorisindeki ilk 5 ilçesi sırasıyla Pendik, Balçova, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy olarak belirlendi.

Emlak sitesinde “hayvan dostu” kiralık konut arayan evcil hayvan sahiplerinin en çok kiralık aradığı ilçe Samsun’un Atakum ilçesi olurken, Atakum’u, Kuşadası, Bodrum, Mamak ve Çiğli takip etti.

Yabancılar Zingat’ın İngilizce sitesinde emlak arıyor

Zingat’ın 2022 yılında yüzde 400’e yaklaşan trafik artışı yakalayan İngilizce sitesi, yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul yatırımı ile ilgili dikkati çeken bilgiler içerdi.

Türkiye’de yaşayan yabancıların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden kullanıcıların ağırlık kazandığı sitede, Türkiye’deki gayrimenkul ilanları İngilizce görüntülenebiliyor.

İngilizce aramalar yapılan sitede özellikle “Zingat Find Me a Home” ismiyle uluslararası arenaya taşınan "Zingat Bana Ev Bul" hizmeti öne çıkarken, hem ilanlar arasında hem de Zingat Find Me a Home üzerinden kullanıcıların en çok satılık gayrimenkul araması yaptığı il ve ilçeler de belli oldu.

İngilizce sitede en çok satılık konut aranan ilk 3 il İstanbul, Konya ve Muğla olarak sıralandı. Yabancıların Türkiye’de satılık konut aradığı ilk 3 ilçe arasında ise Şişli, Beşiktaş ve Marmaris yer aldı.