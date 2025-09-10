Türkiye’nin ilk 'deniz kaplumbağası ambulansı' görevde: DEKAFOK’tan deniz canlıları için özel ambulans

Antalya’da yaralı deniz kaplumbağaları ve deniz canlıları için özel donanımlı “deniz kaplumbağası ambulansı” hizmete girdi.

Deniz Kaplumbağaları ve Fokları Araştırma, Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Derneği (DEKAFOK) bünyesinde devreye alınan araç, Manavgat’tan Mersin Samandağ’a kadar uzanan kıyı şeridinde 7 gün 24 saat görev yapacak.

Ambulansta yaralı hayvanlara hızlı müdahale edilebilmesi için gerekli tıbbi malzemeler, acil müdahale kitleri ve ilk yardım çantaları bulunuyor.

“Kaş’tan Samandağ’a kadar hızlıca ulaşabileceğiz”

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Antalya kıyılarının deniz kaplumbağaları için en yoğun üreme alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Deval, şunları söyledi:

“Mayıs-Ağustos dönemi kaplumbağaların üreme zamanı ile turizmin en yoğun dönemi aynı zamana denk geliyor. Bu süreçte çok sayıda insan kaynaklı tehlike yaşanıyor, yaralanmalar oluyor. Ancak bugüne kadar bu vakalara müdahale edecek bir ambulans yoktu. Artık Kaş’tan Samandağ’a kadar tüm kıyılardan gelen ihbarlara hızlıca ulaşarak ilk yardım uygulayabileceğiz.”

“Türkiye’nin ilk kaplumbağa ihbar hattı”

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, ambulansın yalnızca kaplumbağalara değil deniz ekosistemindeki tüm canlılara hizmet vereceğini belirtti.

Akyol, son iki ayda ortalama 9 yaralı kaplumbağa aldıklarını ifade ederek, “Ambulansımız 7 gün 24 saat hizmette. Türkiye’nin her yerinden gelen ihbarlara açığız. Ayrıca Türkiye’nin ilk kaplumbağa ihbar hattı olan 0850 335 07 07 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz” dedi.