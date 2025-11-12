Türkiye’nin tek seferde yapılan en büyük maden rehabilitasyon projesinde fidanlar toprakla buluşuyor

Yeniköy Kemerköy Enerji’nin Milas’taki 511 hektarlık Hüsamlar Rehabilitasyon Sahası’nda yürüttüğü proje, Türkiye’nin doğayla uyumlu üretim anlayışının örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Etkinlikte konuşan MAPEG Genel Müdürü Arslan Narin, madenciliğin yalnızca üretim değil, çevreyle ve toplumla birlikte yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu vurguladı. Narin, “Burada yapılan çalışma sürdürülebilir madenciliğin en iyi örneklerinden biridir” dedi.

250 bin fidan dikildi

Bugüne kadar sahada yaklaşık 250 bin fidan dikildi. Zeytin, kızılçam, defne ve lavanta gibi yerel türlerin yeniden canlandırıldığı alanda 15 yıl içinde doğa ve tarımı buluşturan bir ekosistem oluşturulması hedefleniyor.

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, “Her dikilen fidan, doğaya ve gelecek nesillere verilen bir söz” dedi. Projede bilimsel yöntemlerle taşınan 151 zeytin ağacı, kök salma sürecinde meyve vererek başarılı bir adaptasyon gösterdi. Proje, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Ankara Üniversitesi’nin bilimsel desteğiyle yürütülüyor.

2025’e kadar 576 hektarlık alan doğaya kazandırılacak; yürüyüş yolları, göletler ve piknik alanlarıyla birlikte bölge, 2040 yılına kadar tam bir orman ekosistemine dönüşecek.