Uludağ Elektrik’ten sokak hayvanlarına can suyu
“Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle” projesiyle 2018’den bu yana sokak hayvanlarını destekleyen Uludağ Elektrik, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde de mama ve su desteğini sürdürüyor.
Uludağ Elektrik, 2018’de başlattığı “Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle” projesiyle sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki 100 işlem merkezinde mama ve su kapları bulunduruluyor. Düzenli olarak yenilenen kaplar, gönüllü çalışanlarca takip edilerek hayvanların yaşam koşullarını iyileştiriyor.
