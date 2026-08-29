Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

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Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini endişelendiren bu gelişmenin ardından arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen konu "Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?" oldu. Anjiyo işlemi gören usta sanatçının son durumuna dair tüm detaylar netleşti.

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre; Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde bulunduğu sırada göğüs ağrısı şikayeti yaşadı. Durumun vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle sağlık ekipleri eve sevk edildi.

Ambulansla ilk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, buradaki ilk kontrollerin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Ünlü komedyen, burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından hızla anjiyo işlemine alındı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini bildirdi. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."