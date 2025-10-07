Üsküdar'da McDonald's şubesi açılmasını istemeyen mahalleliden protesto

Üsküdar ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kaldırıldım Caddesi üzerinde açılması planlanan McDonald’s şubesine mahalle sakinlerinden sert tepki geldi.

Şubenin açılacağını duyan vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizlerle şube önünde toplandı.

Protestocular, Gazze’deki soykırım nedeniyle İsrail destekçisi firmaların mahallelerinde yer almasını istemediklerini dile getirdi.

“Katil İsrail’e bir mermi Üsküdar’dan gitsin istemiyoruz”

Protestoya katılan mahalle sakinlerinden Cemal Uyan, amaçlarının barışçıl bir şekilde seslerini duyurmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizler Üsküdar Bahçelievler Mahallesi sakinleri olarak mahallemizde açılması düşünülen McDonald's şubesini protesto etmek amacıyla toplandık. Ülkemizin İsrail’le ticareti kestiği, dünyanın dört bir yanında insanların Gazze için yollara düştüğü bu dönemde biz de bu vicdani duruşa katkı sunmak istiyoruz. Katil İsrail’e bir mermi Üsküdar Bahçelievler Mahallesi’nden gitsin istemiyoruz. Bu mahalle İsrail destekçisi bir firmayla komşu olmaktan utanç duyuyor. Firma bu kararından vazgeçene kadar protestolarımız sürecek.”

Bir diğer mahalle sakini Güler Şentürk ise duygusal bir konuşma yaparak, “Mahallemizde kandan yapılmış yiyecekler istemiyoruz. Çünkü o kanlar Gazzeli kardeşlerimizin kanları. Biz başka şeylerle de doyarız, önemli olan Filistinli kardeşlerimizin vatanlarında huzurlu yaşaması. Buna bütün kalbimle inanıyorum” dedi.

Vatandaşlar, McDonald’s şubesinin açılmaması için imza kampanyası başlatmaya hazırlandıklarını ve gerekirse her gün nöbet tutacaklarını belirtti. Protesto olaysız bir şekilde sona erdi.