Usta oyuncu Gülsen Tuncer yaşama veda etti
Seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen kimliğiyle de bilinen Aşk-ı Memnu' dizisinde ‘Arsen Hala' karakterini canlandıran 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer yaşama veda etti.
Kanser tedavisi gören usta oyuncu, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen Gülsen Tuncer’den acı haber geldi. Geçtiğimiz günlerde dördüncü evre beyin kanseri teşhisi konulduğu öğrenilen Tuncer, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Usta sanatçının acı haberini Film-San Vakfı duyurdu.Film-San Vakfı tarafından yapılan resmi açıklamada sanatçının katkılarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
"2009-2011 yıllarında Film-San Vakfımızın başkan yardımcılığı görevini üstlenen Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Gülsen Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."