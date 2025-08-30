Uzmanından yeni eğitim yılı öncesi ailelere öneriler: Oryantasyon süreci önemli

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde uzmanlar, çocukların duygusal olarak okula hazırlanmasının en az kırtasiye ve kıyafet hazırlıkları kadar önemli olduğunu vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, bu süreçte aileleri bilgilendiren çalışmalar yürütüyor.

Lokomotif Çocuk Köyü Psikoloğu Sümeyye Saraçoğlu, okul öncesinde anne, baba ve çocuk arasındaki sağlıklı iletişimin kritik rol oynadığını belirtti.

Ayrılık kaygısı ve fiziksel belirtiler

Saraçoğlu, okul döneminde çocuklarda yaşanabilecek duygusal ve fiziksel tepkilere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bazı çocuklar ağlama, içe kapanma, huzursuzluk gibi davranışlar gösterebilir. Ayrıca baş ağrısı, mide bulantısı gibi fiziksel şikayetler de yaşanabilir. Bu tür tepkiler ayrılık kaygısının doğal yansımalarıdır ve çoğunlukla geçicidir.”

Kademeli oryantasyon önerisi

Psikolog Saraçoğlu, bu dönemde ailelere kademeli oryantasyon sürecini tavsiye ederek, “Çocuğunuza ‘Geri döneceğim, sen de geri döneceksin’ mesajını net ve tutarlı şekilde verin.

Duygularını bastırmak yerine, anlamasına ve isimlendirmesine yardımcı olun. Eğer fiziksel şikayetler uzun süre devam ederse veya günlük yaşamı olumsuz etkilerse mutlaka uzman desteği alınmalıdır” dedi.

Duygusal hazırlık önemli

Saraçoğlu, çocukların duygusal olarak desteklenmesinin okula adaptasyon sürecini kolaylaştıracağını vurgulayarak, “Yeni eğitim döneminde duygusal hazırlık, okul hayatının sağlıklı ve verimli şekilde başlaması için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.