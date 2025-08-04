Vedat Milor kırmızı çizgisini açıkladı: Bir daha asla gitmem…

Akademide çok yönlü çalışmalara imza atan ve Türkiye’nin yemek ve şarap eleştirileriyle yakından tanıdığı Vedat Milor, yemeklerini çok sevse de bir daha azla adam atmayacağı mekân profilini çizdi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Milor, arkadaşlarının kendisine “Bir daha ayak basmam dediğin lokanta oluyor mu” diye sorduğunu aktararak, kırmızı çizgisini şöyle açıkladı:

- Fiyat kazık diye mi? Olabilir ama fiyatlar artık oldukça saydam. İnternetten buluyorsunuz, gitmeden tahmin ediyorsunuz.

- Küçük kusurları takmıyorum kafama. Yani garson solumdan geçti, sağımdan geçti, çatalı yanlış koydu, şarabı fazla doldurdu. Önce eşim yerine, hanımlar yerine bana servis yaptı... Bunlar hata fakat bunları da taksan hiçbir yere gidemezsin.

- Ama bir hata var ki onu affetmiyorum. Nedir bu? Çok basit. Aptal yerine konulmak, güven duygumu yitirmem, bana yalan söylenmesi manipüle edilmeye çalışılması. Bu çok oluyor.

Lahmacuncuda fotoğraf krizi

Vedat Milor geçen yıl Aralık ayında Kilisli Ömer Usta’ya gitmiş ve fotoğraflarının izinsiz çekilmesi üzerine mekân sahibine sinirlenmişti.

"İstanbul’un en iyi lahmacunu yapıyor” dediği mekânın sahibine tepki gösteren Milor, "Yemek harika, ama bir daha buraya geleceğimi sanmıyorum. Çünkü kendimi kullanılmış hissettim. Bu davranışlar beni rencide etti, özel hayatıma saygısızlık olarak görüyorum” demişti.