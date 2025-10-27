Walt Disney World’de 10 günde 3 ölüm

ABD’nin Florida eyaletindeki Walt Disney World tatil kompleksinde, 10 günlük süre içinde üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. New York Post’un haberine göre, son olayda 60’lı yaşlarında bir erkek, Disney’s Contemporary Resort’ta ölü bulundu. Ölüm nedeni, adli tıp kurumu tarafından araştırılıyor.

Bundan kısa süre önce yine 60’lı yaşlarında bir erkeğin, Fort Wilderness kamp alanında tıbbi rahatsızlığı nedeniyle yaşamını kaybettiği belirtildi.

İlk olayda ise 31 yaşındaki Disney hayranı Summer Equitz, Contemporary Resort’ta intihar ettiği iddia edilen bir olayda hayatını kaybetmişti.

Tatilde bulunan bazı ziyaretçiler olaylara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşarak bölgede çok sayıda polis ve sağlık ekibinin bulunduğunu aktardı. Yetkililer, olayların her biri için farklı incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Açılıştan bu yana 68 ölüm yaşandı

1971’de açılan Walt Disney World’de bugüne dek 68 ölüm meydana geldiği kaydedildi. Uzmanlar, bazı ağır depresyon vakalarında insanların “son mutlu anı” için Disney tesislerini seçtiğine yönelik vakalara dikkat çekiyor.

Walt Disney World ve adli tıp yetkilileri, olaylarla ilgili ayrıntılı açıklama yapmadı.