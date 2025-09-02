WhatsApp’tan yeni özellik! Sesli iletişime yeni alternatif: 'Chat odaları' kullanıma açıldı

WhatsApp, kullanıcı deneyimini artıracak yeni bir özellikle gündemde. Uygulama artık sohbetlerde “chat odası” özelliğini devreye aldı.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, karşı tarafı doğrudan aramadan ya da çağrı bırakmadan sohbet ekranı üzerinden kolayca sesli görüşme başlatabiliyor.

Sohbet ekranında yapılacak tek bir kaydırma hareketi ile açılan sesli odalara katılım sağlanabiliyor.

Çağrı bırakmadan görüşme

Özellikle kullanıcılar, sesli arama yapmak zorunda kalmadan girdikleri chat odalarında doğrudan görüşme gerçekleştirebiliyor. Bu da özellikle grup sohbetlerinde daha hızlı ve pratik bir iletişim imkânı sağlıyor.