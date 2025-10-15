Yeni yol düzenlemesi ulaşımı uzattı: 200 metre 3 kilometreye çıktı

Erzurum’un Uzundere ilçesi Dikyar Mahallesi’nde yapılan yeni yol düzenlemesi, mahalle halkının günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Daha önce Pulur mevkisinden ilçe merkezine yalnızca 200 metrelik mesafede ulaşım sağlanabilirken, yeni yol planıyla bu mesafe 3 kilometrenin üzerine çıktı.

Mahalle sakinleri, yeni yol düzenlemesiyle birlikte eski kavşakların kapatıldığını, bu nedenle güzergâhın gereksiz şekilde uzadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Eskiden 100 TL olan taksi ücreti şimdi 250 TL’ye çıktı” diyerek ulaşım maliyetlerinin ciddi biçimde arttığını ifade etti.

Acil durumlar için ulaşım zorlaştı

Bölge halkı, sadece maliyetin değil ulaşılabilirliğin de sorun haline geldiğini söylüyor. Özellikle ambulansların mahalleye girmekte zorlandığını dile getiren vatandaşlar, “Acil bir durumda zamanla yarışıyoruz, bu yeni düzenleme hayat kurtaracak yolu uzattı” sözleriyle mağduriyetlerini anlattı.

Mahalle sakinleri, defalarca dilekçe vermelerine rağmen henüz herhangi bir resmi adım atılmadığını ifade etti.

Sürücüler de şikâyetçi: Benzin istasyonuna giriş uzadı

Sadece mahalle değil, ilçe genelindeki sürücüler de yeni düzenlemeden olumsuz etkilendi. Benzin istasyonuna giriş kavşağının kaldırılmasıyla birlikte, sürücülerin yaklaşık 4 kilometrelik fazladan yol kat etmesi gerekiyor.

Yeni yapılan kavşağın ise verimsiz ve kullanışsız olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Kaldırımlar gereğinden geniş, yol ise çok dar. Tırla otomobil yan yana geçemiyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar çözüm bekliyor

Uzundere halkı, mağduriyetlerinin giderilmesi ve yolun eski haline döndürülmesi için yetkililerden çözüm talep ediyor. Bölge sakinleri, ulaşımın yeniden kolaylaştırılmasını ve yapılan düzenlemelerin gözden geçirilmesini istiyor.