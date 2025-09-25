Google Haberler

Yolun ortasında duran mezar 100 yıl sonra taşındı

Niğde’de Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana iki yolun tam ortasında bulunan Kahireli Albay’ın kabri yeni yerine taşındı.

Niğde'de dün gece saatlerinde gerçekleştirilen çalışmayla, trafik güvenliği için risk oluşturan mezar, vatandaşların daha rahat ulaşabileceği ve dua edebileceği bir alana nakledildi.Yolun ortasında duran mezar 100 yıl sonra taşındı - Resim : 1

Yıllardır yol ortasında bulunması sebebiyle zaman zaman kazalara neden olan kabir, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırılarak daha uygun bir noktaya yerleştirildi.

Yolun ortasında duran mezar 100 yıl sonra taşındı - Resim : 2

Vatandaşlar, "Yıllardır hem tehlike oluşturuyordu hem de kazalara sebep oluyordu. Artık yeni yerine taşındı, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

