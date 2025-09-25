Yolun ortasında duran mezar 100 yıl sonra taşındı

Niğde'de dün gece saatlerinde gerçekleştirilen çalışmayla, trafik güvenliği için risk oluşturan mezar, vatandaşların daha rahat ulaşabileceği ve dua edebileceği bir alana nakledildi.

Yıllardır yol ortasında bulunması sebebiyle zaman zaman kazalara neden olan kabir, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırılarak daha uygun bir noktaya yerleştirildi.

Vatandaşlar, "Yıllardır hem tehlike oluşturuyordu hem de kazalara sebep oluyordu. Artık yeni yerine taşındı, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.