Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

Canikligil, YouTube platformunda yayınladığı bir videoda "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalarının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu paylaşım hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İlker Canikligil hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddialarıyla resen işlem başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Canikligil, emniyete götürüldü.