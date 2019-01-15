Bursa’nın eski şehir’i turizmin itici gücü olacak

15 Ocak 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’nın ilk yerleşim yeri olan Hisar İçi’nin korunup yaşatılması ve özgün özellikleriyle geleceğe aktarılması adına başlatılan ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesi sürdürülüyor. Proje tamamlandığında bölge, Bursa turizmi için önemli bir merkez haline gelecek.

Bölgede ilk olarak 2014 yılında hayata geçirdiği Hisar Arkeopark Projesi ile çalışmalara başlayan Osmangazi Belediyesi, proje kapsamında kentin binlerce yıllık tarihini gün yüzüne çıkarıyor. Ayrıca, bölgeyi açık hava müzesine dönüştürmek hedefiyle, yürütülen çalışmalar kapsamında, Bursa kuşatması sırasında Türklere yardım eden ve daha sonra Müslüman olup, Osmanlı’da yöneticilik yapan Bizanslı Philippos’un (Filiboz) oğlu Hayrettin’e ait mescit de gün yüzüne çıkartılıyor. Öte yandan ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ kapsamında başlatılan cephe sağlıklaştırma ve zemin yenileme çalışmaları ile de tarihi şehir yeniden ayağa kaldırılıyor.

“Bölge yavaş yavaş ayağa kalkıyor”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tüm dünya kentlerinde ‘eski şehir’ olarak tabir edilen noktalar var. En çok turist bu bölgelere gelir. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’nın ‘eski şehri’ olan Hisar bölgesini önemsiyoruz. Göreve başladığım andan itibaren bölge için önemli çalışmalara imza attık. Tarihi bölgenin birden ayağa kaldırmak mümkün değil ancak her çalışma birbirini tamamlayan parçalar olarak devam ediyor. Osmangazi Çıkmazı, Kale Sokak, Oruçbey Caddesi, Arkeopark, Filiboz Mescidi, cephe sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmaları ile bölge yavaş yavaş ayağa kalkıyor” dedi.

“Ticari hareketliliğe katkı sağlayacak”

Bölgenin eski ihtişamlı günlerine dönmesinin Bursa’nın tarih ve kültür turizmi açısından da son derece önemli olduğuna işaret eden Dündar, ziyaretçilerin Bursa’nın tarihi dokusunu yansıtan yaşam merkezini de tanıma fırsatı bulacağına işaret etti. Mustafa Dündar, “Bursamız bir tarih şehri. Osmangazi Belediyesi olarak kentimizin tarihi değerlerini ayağa kaldırma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar arasında Hisar İçi ayrı bir önem arz ediyor. Hisar İçi’nde yürüttüğümüz çalışmalarla 1326 yılında fethedilen Bursa’yı ortaya çıkartıyoruz. Bu çalışmaların ardından bölgenin turizm değeri artacak ve ticari hareketliliğe de doğrudan katkı sağlayacak” diye konuştu.