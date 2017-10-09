Diyarbakır iş dünyasında Kuzey Irak endişesi

09 Ekim 2017

MAHİR SOLMAZ

DİYARBAKIR - Kuzey Irak'ya yapılan referandumun ardından yaşananlarla ilgili Diyarbakır iş dünyası endişeli. Hayata geçirilen ve geçirilecek olan yaptırımlarla ilgili bölge ekonomisinin ciddi zarar göreceğini belirten Diyarbakır iş dünyası temsilcileri, sorunun diplomatik yollarla çözülmesini talep ediyor. Kuzey Irak'ta Türkiye'den bin 500 firmanın iş yaptığını söyleyen Diyarbakır iş çevreleri, Erbil uçuşlarının da devam edilmesini istiyor.

Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar

10 binler orada çalışıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Türkiye ile siyasi, sosyal ve ekonomik olarak uzun yıllardır yakın ilişki içerisinde. Bu durum gerek ülkemiz gerekse de IKBY için yararlı olmuştur. Türkiye'deki Kürtler de bu ilişkiden memnuniyet duymuşlardır. Ortadoğu'daki savaşa rağmen Kürt bölgesinde Karadeniz'den İç Anadolu'dan Güneydoğu Anadolu'dan Türkiye'nin her bölgesinden 1.500 Türkiye firması bölgede iş yapıyor. Buradan giden on binlerce insanımız orada çalışıyor. Savaşa rağmen milyarlarca dolar ihracat gerçekleşiyor. Bu da Habur Sınır Kapısı'ndan yapılıyor. Sağduyulu hareket edilmesi, diyalog kanallarının işletilmesinin doğru olacağına inanıyorum.

Doğu Güneydoğu Sanayici Ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Aziz Özkılıç

Çok güçlü ticari bağlarımız var

Irak'ta merkezi hükümet ile bir sıkıntı yok. Kuzey Irak ile alakalı sıkıntılı süreç yaşanıyor. Bu kadar dost olan Barzani düşmanmış gibi görünüyor. İhracatımızın çoğu Kuzey Irak'a yapılıyor. Çok güçlü ticari bağlarımız var. Oradaki yatırımların yüzde 60-70 ‘i Türk müteahhitler tarafından yapılıyor. Yumuşak bir geçiş olabilir. Köprüleri bir defada yıkmamak gerek. Yüz yüze bakacak mesafeyi bırakmalıyız. Irak bizim için önemli. Habur önemli. Sadece Kuzey Irak veya Irak ile değil, tüm sınır komşularımızla her alanda iyi diyaloglar içinde olmalıyız. Bütün iş dünyası tedirgin şu anda. Sürecin kesinlikle sükunet içinde çözülmesi gerek.

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) Başkanı Reyhan Aktar

Her iki tarafa da zararı olur

Keskinleştirmenin her iki taraf içinde iyi olmayacağını düşünüyorum. Yaşananları doğru bulmuyoruz. Yapılan ve yaşanan şeylerde kesinlikle diplomatik davranılmalı. Yapılan ekonomik yaptırımların iki tarafa da zararı olacaktır.

Diyarbakır OSB Başkan Vekili Abdulkadir Karavil

OSB'nin Tamamı Kuzey Irak'a Çalışıyor

Yaşanan gelişmeleri kaygı ile takip ediyoruz. Diyarbakır OSB'nin tamamına yakının Kuzey Irak'a ihracatı var. Kimi küçük ölçekte kimi büyük ölçekte. Bunun yanı sıra orada iş almış ve devam eden işleri bulunan iş insanlarımız var. Libya'da biz bunu yaşadık. Ciddi maddi kayıplarımız oldu. Gerekli uyarıların yapıldığına inanıyorum.

Diyarbakır Sanayici Ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) Başkanı Burç Baysal

Erbil uçuşları devam etmeli

Son sekiz ay içerisinde Diyarbakır gümrük çıkışlı 145 milyon dolar ihracat yapılmış. Bunun 66 milyon dolarını Irak'a gerçekleştirmişiz. Şu da göz önüne alınmalı ki, ihracatçılarımızın birçoğu gümrüklemelerini başka illerde yapıyor. Bu da demek oluyor ki Irak'a ihracatımızın üretimimizdeki payı çok yüksek. Sorunun diplomatik yollarla çözümüne gidilmeli. Erbil uçuşları devam etmeli. Habur Sınır Kapısı ile ilgili ticaretin yaşanan siyasi çalkantılar nedeni ile etkilenmemesi gerek. Çözülebilir şeyler.