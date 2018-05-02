Ersan Madeni Eşya, hedef pazara göre koleksiyon oluşturacak

02 Mayıs 2018

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Baza ve yatak mekanizmaları için yaptığı üretimin yüzde 90'ını ihraç eden Ersan Madeni Eşya, bu yıl ihracat pazarını büyütecek. Firma bu kapsamda; ABD, Meksika, Kanada ve Kuzey Amerika'yı odağına aldı. Hedef pazarların talep ettiği model, renk ve ölçülerde ürünler üretip bir koleksiyon oluşturacaklarını kaydeden Ersan Madeni Eşya Genel Müdürü Aynur Erman, "Mayıs ayında bir fuara katılmayı planlıyoruz. Bu fuarla pazara girişimizin hızlanacağını düşünüyoruz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika da bizim ürünlerimize talebin olacağı bölgeler. Tabi ki Avrupa, öncelikli hedefimiz" dedi.

Sürekli yeni ürünler geliştirdiklerini belirten Aynur Erman, artan talepler doğrultusunda makine yatırımları da yaptıklarını kaydetti. Yeni bir bordür makinesi satın aldıklarını ifade eden Erman, bu sayede yeni ve farklı modeller tasarlayacaklarını vurguladı. Türkiye yatak endüstrisinin ekonomik ve orta segmentteki ürün grubundan çıkarak, üst kalitedeki ürünlere yöneldiğini dile getiren Erman, "Tüketiciler artık daha bilinçli ve kaliteli ürünlere yöneliyorlar. Doğal, yenilikçi, teknolojik ve konforu artıran ürünlere olan yönelim önceki dönemlere göre gözle görülür biçimde arttı. Buna bağlı olarak biz de konforu artıran birtakım ürünler yaptık. Bu ürünlerimizin uzun yıllar piyasada kalacağını düşünüyoruz. Ek olarak getirdiğimiz yenilikler ile ürünlerimizin; cep telefonuyla kontrol edilebilir, USB bağlanabilir, masaj yapabilir fonksiyonlara kavuşacağını söyleyebilirim. Tabi bunların yanına doğallığı artıracak ürünler de ekledik. Özellikle pamuk, yün, at kılı, Hindistan cevizi lifi gibi ürünlerden yapılmış yatakları da koleksiyonumuza kattık" diye konuştu.

"Yaşam kalitesini artıracak ürünler için Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz"

Ersan Madeni Eşya olarak, uyku süresi kısa olan insanların yaşam kalitesini artırmak için yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını belirten Aynur Erman; sertliği ayarlanabilir, kişiye özel yataklar yapmayı hedefl ediklerinin altını çizdi. Yurtiçi satışından çok yurtdışı pazarı odaklı çalıştıklarına ve cironun yaklaşık yüzde 85'ini yurtdışı satışlarının oluşturduğuna dikkat çeken Erman, ana pazar olan Avrupa'nın yanı sıra son dönemde Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına da hareketli bazalar ihraç etmeye başladıklarını söyledi. Nüfusun yaşlanmasının da yatak üretimi ile doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Erman, "Yaşlanmaya bağlı olarak insanların kolay kullanacağı ürünler üretiyoruz. Bu pazara yönelik ürünleri önemsiyoruz. Tabi ki buradan sadece yaşlı ve hastalar için üretim yaptığımız sonucu çıkmamalı. İnsanlar yatakta rahat kitap okumak, televizyon izlemek, kahvaltı yapmak veya tabletle ilgilenmek için de konfor istiyor. Mekanizmalı bazalarımız ile bu konforda da ürünler ortaya koyuyoruz. Özetle; toplumu ve ihtiyaçları iyi analiz etmeye, bu doğrultuda üretim yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Hammadde fiyatlarındaki hızlı artış, sektörü zora sokuyor"

Sektöre yönelik değerlendirmelerde de bulunan Aynur Erman, "Şu anda ana gündem maddemiz, sezonun istediğimiz büyüklükte başlamamış olması ve hammadde fiyatlarındaki sürekli ve hızlı artışlar. Geçmişte de bu tür artışlar söz konusu oluyordu, lakin bu dönemde biraz daha alışılmadık şekilde hammadde fiyatlarında artış var. Özelikle sünger, sunta ve metal ürünlerde ciddi artışlar söz konusu. Tabi biz de ihracatçılar olarak bu artışları fiyatlarımıza doğrudan yansıtamıyoruz ve kârlılık sorunları yaşıyoruz" görüşlerini kaydetti.

Metalde 52 yıllık deneyim

Ersan Madeni Eşya, 1966 yılında metal sektöründe hizmet vermeye, daha sonra ise yatak sektörüne yönelik metal bazalar ve karyolalar yapmaya başladı. Yatak sektöründeki birçok büyük firmanın fason işlerini de yapan firma, 2000'li yılların ortalarına geldiğinde, katma değerli ürünler üretmek üzere strateji değişikliğine gitti. İhracat odaklı üretim yapmak için Kayseri Serbest Bölgesi'ne taşınan firma, bu süreçten sonra farklı metal mekanizmalar da üretmeye başladı. Firma bugün itibarıyla üretiminin yüzde 90'ını ihraç ediyor.