Evsel atıklardan üretilen elektrik 6 bin konutta kullanılıyor

03 Ağustos 2018

HİLAL SÖNMEZ

NEVŞEHİR - Kapadokya İl Özel İdareleri ve Nevşehir Belediyeler Birliği tarafından kurulan Katı Atık Depolama ve Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi ile evsel atıklardan elektrik enerjisi üretiliyor. Elde edilen elektrik ile 6 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Katı Atık Depolama ve Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi, 1.6 megawatt (MW) kurulu güce sahip ve saatte 1.5 MW elektrik enerjisi üretiliyor. Nevşehir’in 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan tesiste, şehrin 21 belediyesi ile İl Özel İdaresi’nin köylerden günlük olarak topladığı yaklaşık 200 ton evsel atık depolanıyor. Depolanan evsel atıkların işlenmesi ile de günde 6 bin konutun günlük elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, enerji üretimi için atılan adımların önemli olduğunu, tesisle hem enerji hem de çevre duyarlılığı adına önemli bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi.