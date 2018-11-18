GTSO, üyelerini destekler konusunda bilgilendirdi

18 Kasım 2018

BURSA – Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Akademi kapsamında düzenlenen Ekonomide Fırsatlar, Hibeler ve Teşvikler Eğitimi tamamlandı. Eğitmen Sinem Toplan'ın sunumu ile gerçekleşen eğitime oda üyesi çeşitli sektörlerden iş dünyası temsilcileri katıldı. Eğitim kapsamında finansman fırsatları, devlet destekleri konusunda kapsamlı bilgiler verilirken, enflasyon ile mücadelede firmalar, yeni ekonomi modeli, piyasa riskleri, hibe ve teşvik fırsatları, Ipard, Kosgeb, TKDK, Kalkınma Ajansları ve Avrupa Birliği destekleri aktarıldı.

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir; “Üyelerimizin kişisel ve iş hayatlarına katkılar sağlamak için GTSO Akademi kapsamında eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimlerimizi üyelerimiz talebiyle gerçekleşmekte ve hayata geçirilmektedir. Bundan sonra da eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecek” dedi.