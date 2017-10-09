İsos Enerji, katma değerli ürün gamını genişletiyor

09 Ekim 2017

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi yönünde faaliyetlerini sürdüren İsos Enerji, yeni enerji depolama sistemleri tasarlamak, üretmek, satış ve satış sonrası servis hizmeti vermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Uzun vadede güneş santrallerinde verimi artırmaya odaklanan firma, Erciyes Teknopark’taki Ar-Ge çalışmalarını hızlandırdı. Firma, üretim çalışmalarını ise Kayseri OSB’de yapıyor. Kurulduğu günden bu yana güneş enerjisi alanında ürünler geliştirdiklerini bunun yanı sıra proje geliştirme, danışmanlık ve işletme bakım hizmetlerini de sunduklarını belirten İsos Enerji Proje Mühendisi Emre Oğuz, enerji ihtiyacını tamamen yenilebilir enerjiden karşılayabilen yeşil evler, tarımsal sulama, solar aydınlatma ve güneş santrali kurulumu gibi hizmetler verdiklerini belirtti. Oğuz, söz konusu sistemlerini tamamının yüksek katma değer içeren projeler olduğunun altını çizdi.

Öte yandan, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği depolayarak, taşınabilir hale getirdiklerine dikkat çeken Emre Oğuz, “Bu işleri farklı boyutlarda güneş enerjili taşınabilir kutularla yapıyoruz. Bu kutuları bilgisayar ortamında tasarlayarak üretime geçiyoruz ve kullandığımız devre kartlarımız proje ekibimiz tarafından tasarlanıyor” diye konuştu. Uzun vadede ise güneş santrallerinin verimini artırmaya yönelik projeler geliştirmek için çalışma yapacaklarını duyuran Oğuz, “Ürün yelpazemizde kesintisiz güç kaynakları, elektronik devre kartları ve müşteri isteğine göre geliştirilen enerji depolama sistemleri bulunuyor” diye konuştu. Son olarak Oğuz, solar sokak lambaları için farklı bir tasarım üzerine çalıştıklarını ve 2018 yılında üretimini tamamlayacaklarını açıkladı.