KalDer 3. Erciyes Mükemmellik Zirvesi bugün yapılıyor

18 Ekim 2017

HATİCE KEVEN ŞİMŞEK

KAYSERİ - KalDer Genel Merkez koordinasyonunda KalDer Kayseri Temsilciliği tarafından 3. Erciyes Mükemmellik Zirvesi bugün gerçekleştirilecek. Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda 3 oturum halinde düzenlenecek programda birinci oturum ‘Çeviklik ve İnovasyon’ başlığı altında yapılacak. Oturuma KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı başkanlık yaparken Kordsa Global CEO’su Ali Çalışkan ve Vestel Ticaret Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Dr. A. Tarkan Tekcan konuşmacı olarak yer alacak. ‘Yaşam Biçimi Mükemmellik’ başlığı altında ise Günaydın Restoran Kurucusu Cüneyt Asan söz alacak.

Programın ikinci oturumu ‘Çalışanlarla Başarmak Farklılıkları Yönetmek’ başlığı altında İkinci Ana Bakım Fabrika Müdürü Bkm. Albay Tayfun Türkoğlu başkanlığında ilerleyecek. İkinci oturumda Dokuz Tip Mizaç Modeli Derneği Başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve BSH Türkiye İnsan Kaynakları İş Ortağı Elif Topçu yer alacak.

Programın son oturumunda ise Kayseri iş dünyasının da gündeminde yer alan ‘Kayseri’de Savunma ve Otomotiv Sanayilerinin Geleceği’ tartışılacak. Oturuma Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci başkanlık yapacak. Oturumda Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya, FNSS Savunma Sistemleri CEO’su Nail Kurt, BMC Power Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dur, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin görüşlerini paylaşacak.